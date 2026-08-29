Одним из первых прибыл на место атаки РФ на Киевщину: погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич. ФОТО

В результате вражеской атаки на Киевскую область погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, который недавно возглавлял Киевскую ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Калашника, он одним из первых прибыл на место атаки, чтобы помочь людям.

"Потому что не мог поступить иначе. Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял громаду, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не бросил их и во время российской оккупации — был на месте, поддерживал и помогал, держал громаду в один из самых страшных периодов. Мы много работали вместе и немало успели реализовать для громады. Тараса Тарасовича будет очень не хватать всей Киевской области. Светлая и вечная память", — отметил Калашник.

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Более подробной информации о гибели Дидича на данный момент нет.

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