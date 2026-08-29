Одним из первых прибыл на место атаки РФ на Киевщину: погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич. ФОТО
В результате вражеской атаки на Киевскую область погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, который недавно возглавлял Киевскую ОГА, передает Цензор.НЕТ.
По словам Калашника, он одним из первых прибыл на место атаки, чтобы помочь людям.
"Потому что не мог поступить иначе. Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял громаду, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не бросил их и во время российской оккупации — был на месте, поддерживал и помогал, держал громаду в один из самых страшных периодов. Мы много работали вместе и немало успели реализовать для громады. Тараса Тарасовича будет очень не хватать всей Киевской области. Светлая и вечная память", — отметил Калашник.
Более подробной информации о гибели Дидича на данный момент нет.
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