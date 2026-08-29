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Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
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Удар РФ по складу в Милій: під завалами шукають двох людей, Міноборони вимагає аудиту місць розміщення зброї та боєприпасів

вибухи в милій

Станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих і 15 поранених внаслідок удару РФ по складу в селі Мила на Київщині. Ще двох людей досі намагаються знайти під завалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Реакція Міноборони

"Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками - неприпустимо. Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками", - наголошують у Міноборони.

Зараз на місці в Бучанському районі Київщини працюють рятувальники, медики та поліцейські, а громади роблять усе можливе для порятунку й підтримки постраждалих.

"Росія обов’язково відповість за всі злочини проти українців, які вона вчиняє на нашій землі", - додали в міністерстві.

Також читайте: Вибухи з детонацією після удару РФ на Київщині: є загиблі та постраждалі, евакуйовано понад 200 людей (оновлено)

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
  • Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
  • Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Читайте також: Детонація після удару РФ в Бучанському районі: п’ятеро постраждалих, слідство перевірить законність зберігання вибухонебезпечних предметів, - ОГП

Автор: 

Київська область (4660) Міноборони (7307) жертви (2087) Бучанський район (214) Мила (2)
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Топ коментарі
+18
МО вимагає аудиту від кого? Склади зі зброєю в нас розміщує хор мальчіков-зайчіков?
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29.08.2026 16:09 Відповісти
+12
Який аудіт? Розташування складів це таємниця! Зовсім подуріли? Де лежить зброя нікому розповідати не можна, бо її відразу знищать!
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29.08.2026 16:08 Відповісти
+12
Ні, хор "мальчікофф-зайчікоіфф" розміщенням керує. Та й взагалі країною в цілому.
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29.08.2026 16:15 Відповісти

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