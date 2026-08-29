Удар РФ по складу в Милій: під завалами шукають двох людей, Міноборони вимагає аудиту місць розміщення зброї та боєприпасів

Станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих і 15 поранених внаслідок удару РФ по складу в селі Мила на Київщині. Ще двох людей досі намагаються знайти під завалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Реакція Міноборони

"Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками - неприпустимо. Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками", - наголошують у Міноборони.

Зараз на місці в Бучанському районі Київщини працюють рятувальники, медики та поліцейські, а громади роблять усе можливе для порятунку й підтримки постраждалих.

"Росія обов’язково відповість за всі злочини проти українців, які вона вчиняє на нашій землі", - додали в міністерстві.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.

Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

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