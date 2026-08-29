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Новости Взрывы с детонацией в селе Мила под Киевом
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Удар РФ по складу в Милой: под завалами ищут двух человек, Минобороны требует провести аудит мест хранения оружия и боеприпасов

взрывы в Милье

По состоянию на 14:50 29 августа известно о 37 погибших и 15 раненых вследствие удара РФ по складу в селе Милая Киевской области. Еще двух человек до сих пор пытаются найти под завалами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

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Реакция Минобороны

"Размещение складов со взрывчатыми веществами рядом с жилыми домами — недопустимо. Все ответственные руководители подразделений Сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами", — подчеркивают в Минобороны.

Сейчас на месте в Бучанском районе Киевской области работают спасатели, медики и полицейские, а местные громады делают все возможное для спасения и поддержки пострадавших.

"Россия обязательно ответит за все преступления против украинцев, которые она совершает на нашей земле", — добавили в министерстве.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что вечером 28 августа вследствие вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
  • До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
  • Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
  • Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
  • По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
  • Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

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Автор: 

Киевская область (5002) Минобороны (10057) жертвы (2362) Бучанский район (203) Милая (2)
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Топ комментарии
+12
МО вимагає аудиту від кого? Склади зі зброєю в нас розміщує хор мальчіков-зайчіков?
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29.08.2026 16:09 Ответить
+10
Який аудіт? Розташування складів це таємниця! Зовсім подуріли? Де лежить зброя нікому розповідати не можна, бо її відразу знищать!
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29.08.2026 16:08 Ответить
+8
Навіть якщо півень дзьобне, ніхто не ворухнеться. Бо пам'ятаєте гасло 95 кварталу? Правильно, "ПУХ.Й"!
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29.08.2026 16:13 Ответить

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