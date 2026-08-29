Взрывы с детонацией после удара РФ на Киевщине: есть погибшие и пострадавшие, эвакуировано более 200 человек (обновлено)
В результате вражеского удара в Бучанском районе Киевской области есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Ликвидация последствий атаки продолжается
"В результате атаки произошел масштабный пожар. Огонь также распространился на частные жилые дома. Пожары в 5 домах и заведении общественного питания уже ликвидированы. На данный момент с места происшествия эвакуировано 165 человек. К сожалению, пострадали 6 человек. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал чиновник.
На месте работают спасатели, медики, полиция и все необходимые службы. Работы по ликвидации последствий вражеского удара продолжаются.
Обновление
Впоследствии Ткаченко сообщил, что с места происшествия уже эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети.
На месте вражеской атаки в Бучанском районе развернут оперативный штаб.
"Вместе со спасателями, полицейскими, медиками и другими представителями оперативных служб работаем над ликвидацией последствий. Пожар продолжают ликвидировать", - сообщил чиновник.
Обновление
В 02:22 Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки есть погибшие.
"Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", - проинформировал чиновник.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
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