Взрывы с детонацией после удара РФ на Киевщине: есть погибшие и пострадавшие, эвакуировано более 200 человек (обновлено)

В результате вражеского удара в Бучанском районе Киевской области есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий атаки продолжается

"В результате атаки произошел масштабный пожар. Огонь также распространился на частные жилые дома. Пожары в 5 домах и заведении общественного питания уже ликвидированы. На данный момент с места происшествия эвакуировано 165 человек. К сожалению, пострадали 6 человек. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал чиновник.

На месте работают спасатели, медики, полиция и все необходимые службы. Работы по ликвидации последствий вражеского удара продолжаются.

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Впоследствии Ткаченко сообщил, что с места происшествия уже эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети.

На месте вражеской атаки в Бучанском районе развернут оперативный штаб.

"Вместе со спасателями, полицейскими, медиками и другими представителями оперативных служб работаем над ликвидацией последствий. Пожар продолжают ликвидировать", - сообщил чиновник.

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В 02:22 Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки есть погибшие.

"Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", - проинформировал чиновник.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

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