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Детонация после удара РФ в Бучанском районе: пять пострадавших, следствие проверит законность хранения взрывоопасных предметов, - ОГП

пожар на складе

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

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По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается.

На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация. На месте в настоящее время работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших. В результате инцидента в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также поврежден пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

В Офисе генерального прокурора отметили, что следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усугубить ее последствия.

"В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
  • До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
  • Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией.

Автор: 

взрыв (7165) Киевская область (5002) обстрел (35107) Офис Генпрокурора (3356) Бучанский район (203) Мила (2)
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Топ комментарии
+18
Тупа вода.. винних не буде, висновків не буде
класика для зелених **********
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29.08.2026 00:24 Ответить
+13
У Вишневому вже перевірили і покарали двох прибиральників. Другий такий склад менш ніж за 2 місяці - це яскравий показник що їм по..уй.
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29.08.2026 00:52 Ответить
+11
Та і #єр з тими фламінго, вже кажуть, що детонують антибалістичні ракети, яких нам жменю відсипали.
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29.08.2026 00:30 Ответить

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