Детонация после удара РФ в Бучанском районе: пять пострадавших, следствие проверит законность хранения взрывоопасных предметов, - ОГП

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

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По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается.

На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация. На месте в настоящее время работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших. В результате инцидента в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также поврежден пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

В Офисе генерального прокурора отметили, что следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усугубить ее последствия.

"В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало