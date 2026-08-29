Детонация после удара РФ в Бучанском районе: пять пострадавших, следствие проверит законность хранения взрывоопасных предметов, - ОГП
Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается.
На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация. На месте в настоящее время работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.
По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших. В результате инцидента в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также поврежден пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.
В Офисе генерального прокурора отметили, что следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усугубить ее последствия.
"В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией.
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