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Новини Вибухи на Київщині Обстріл Київщини
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Вибухи з детонацією після удару РФ на Київщині: кількість постраждалих зросла до шести, евакуйовано 165 людей

пожежа складу

Унаслідок ворожого удару в Бучанському районі Київської області постраждали шестеро людей, із місця події евакуйовано 165 осіб.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків атаки триває 

"Через атаку сталася масштабна пожежа. Вогонь також поширився на приватні житлові будинки. Пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано. На цей час з місця події евакуйовано 165 людей. На жаль, постраждали 6 осіб. Вся необхідна медична допомога надається", - розповів посадовець.

На місці працюють рятувальники, медики, поліція та всі необхідні служби. Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару тривають.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Читайте також: Детонація після удару РФ в Бучанському районі: п’ятеро постраждалих, слідство перевірить законність зберігання вибухонебезпечних предметів, - ОГП

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вибух (4819) Київська область (4660) обстріл (36395) Бучанський район (214) Мила (2)
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