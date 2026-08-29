Вибухи з детонацією після удару РФ на Київщині: кількість постраждалих зросла до шести, евакуйовано 165 людей

Унаслідок ворожого удару в Бучанському районі Київської області постраждали шестеро людей, із місця події евакуйовано 165 осіб.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків атаки триває

"Через атаку сталася масштабна пожежа. Вогонь також поширився на приватні житлові будинки. Пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано. На цей час з місця події евакуйовано 165 людей. На жаль, постраждали 6 осіб. Вся необхідна медична допомога надається", - розповів посадовець.

На місці працюють рятувальники, медики, поліція та всі необхідні служби. Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару тривають.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

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