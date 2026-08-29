Удар РФ по складам в Милой на Киевщине: начато уголовное производство, — СБУ

Следователи Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело по факту российского удара по складам в с. Милая Бучанского района Киевской области и вторичной детонации боеприпасов.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, досудебное расследование ведется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 437 (преступление агрессии);

ст. 425 (халатное отношение к военной службе).

Установлено, что вследствие попадания российского дрона типа "Герань-4" и вторичной детонации боеприпасов погибло не менее 37 человек. Также поврежденооколо 130 домов иряд других гражданских объектов.

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В СБУ сообщили, что их сотрудники работают на месте происшествия с первых минут и развернули штаб для координации мероприятий по локализации чрезвычайной ситуации.

Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии. Досудебное расследование в сотрудничестве со всеми соответствующими органами продолжается.

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Что предшествовало