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Новости Взрывы с детонацией в селе Мила под Киевом
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Удар РФ по складам в Милой на Киевщине: начато уголовное производство, — СБУ

СБУ возбудила уголовное дело в связи с ситуацией в Милой

Следователи Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело по факту российского удара по складам в с. Милая Бучанского района Киевской области и вторичной детонации боеприпасов.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, досудебное расследование ведется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 437 (преступление агрессии);
  • ст. 425 (халатное отношение к военной службе).

Установлено, что вследствие попадания российского дрона типа "Герань-4" и вторичной детонации боеприпасов погибло не менее 37 человек. Также поврежденооколо 130 домов иряд других гражданских объектов.

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В СБУ сообщили, что их сотрудники работают на месте происшествия с первых минут и развернули штаб для координации мероприятий по локализации чрезвычайной ситуации.

Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии. Досудебное расследование в сотрудничестве со всеми соответствующими органами продолжается.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
  • До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
  • Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
  • Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
  • По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
  • Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

Автор: 

Киевская область (5002) СБУ (21403) склад (197) Бучанский район (219) Милая (2)
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Топ комментарии
+9
А за склад під Дніпром відкрите впровадження?
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29.08.2026 17:31 Ответить
+5
посеред села склад з ************ був? на 12 році війни? ну, нічого страшного, навчимося.
а кріпаків все одно не жалко, хто їх там рахує?
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29.08.2026 17:44 Ответить
+4
Цим мала займатися військова прокуратура, а далі військовий трибунал всі винні мали бити розстріляні як зрадники, саботажники і диверсанти.
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29.08.2026 17:32 Ответить

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