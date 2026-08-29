Удар РФ по складам в Милой на Киевщине: начато уголовное производство, — СБУ
Следователи Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело по факту российского удара по складам в с. Милая Бучанского района Киевской области и вторичной детонации боеприпасов.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, досудебное расследование ведется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 437 (преступление агрессии);
- ст. 425 (халатное отношение к военной службе).
Установлено, что вследствие попадания российского дрона типа "Герань-4" и вторичной детонации боеприпасов погибло не менее 37 человек. Также поврежденооколо 130 домов иряд других гражданских объектов.
В СБУ сообщили, что их сотрудники работают на месте происшествия с первых минут и развернули штаб для координации мероприятий по локализации чрезвычайной ситуации.
Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии. Досудебное расследование в сотрудничестве со всеми соответствующими органами продолжается.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
- По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
- Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
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а кріпаків все одно не жалко, хто їх там рахує?