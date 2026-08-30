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Новости Взрывы с детонацией в селе Мила под Киевом
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Большинство пожаров в Милой ликвидировано: 38 погибших, четверо пропавших без вести, - Зеленский

последствия трагедии в селе Мила

В селе Милая Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий

По его словам, спасателям удалось потушить большинство пожаров. Также на месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС — они обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

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Жертвы

Масштаб загрязнения территории значителен, и эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется. К сожалению, известно, что 38 человек погибли в результате удара и последующей детонации. Двадцать человек пострадали, среди них двое детей. Четверо числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. 

Дронный террор в столичном регионе

Зеленский напоминает, что в эти дни в Киеве и других регионах также много тревог из-за российских реактивных дронов.

"К сожалению, были случаи попаданий по обычным жилым домам и гражданской инфраструктуре. И обеспечение большей защиты от этого российского террора — приоритет. В целом только за эту неделю россияне выпустили против наших людей почти 2 тысячи ударных дронов, более 1600 авиабомб и 31 ракету различного типа, в том числе северокорейскую баллистическую. Фактически круглосуточно наносятся удары по прифронтовым и приграничным общинам: Никополь, Краматорск, Херсон, общины Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей. На каждый российский удар и преступление мы ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Благодарим каждого, кто помогает укреплять ПВО Украины и нашу оборону", — резюмирует глава государства.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
  • До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
  • Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
  • Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
  • По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
  • Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

Автор: 

Зеленский Владимир (25673) Киевская область (5020) обстрел (35118) Бучанский район (219) Милая (13)
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Топ комментарии
+14
Сергій Погребецький: Маю два питання до Зеленського:
1.Навіщо він повідомив ворогові 25 серпня про отримання Україною ракет для Патріот?
2.Навіщо він, як Верховний головнокомандувач, підриває вже четвертий склад із ************ за поточний квартал?
Guido Fawkes: Останні декілька тижнів нема ударів фламінго. Жодного. Мабуть дверні петлі в епіцентрах закінчились. Разом з епіцентрами.
Валерій Прозапас: О, там Коломойський вирішив стати в позу д'Артаньяна і пожаліти Мудру, з якою "поступілі нє по-мужскі", і побідкався, що "в старі часи за таке було б покарання"; (ніби хтось змушував заступницю голови ОП братись за брудні схеми з мішками бабла та рейдерством). А от згадати як він сам вчинив з Валерією Гонтаревою йому мабуть віра не дозволяє - бо за той потік бруду, спалену хату та пісню про це його дресированих обізьян з "Квартала" "в старі часи" Ігорю Валерійовичу б точно бороду спалили; (а за свої фокуси з Приватбанком він "в старі часи" так взагалі завис би десь на осиці). Шкода, що лицемірне кривляння цього старого клоуна все ще знаходить свого прихильника в нашому зґвалтованому інфопросторі, скоріше б його вже американцям нарешті віддали за коробку авіаційних тримачів для Фламінго.
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30.08.2026 11:16 Ответить
+11
https://t.me/BerezaJuice/67917 Борислав Береза:
Дивна ситуація. Місцеві з Мили, у Бучанському районі, де був вибух і тривала детонація, кажуть, що це був не прильот дрону (чи ракети), а вибух з середини. Дуже дивно. Зеленський каже про "наслідки російського дронового удару", а місцеві про вибух з середини того старого овочесховища, на якому щось вибухове розмістили. То це був прильот дрону чи вибух на підприємстві когось з близких до Вови? Якщо вибух, то - порушення норм безпеки чи диверсія? Якщо дрон, то звідки рашисти знали куди бити? І хто дасть відповіді? Пам'ятаючи скільки разів брехав Зеленський в мене з'явилися ці питання, які б мали отримати відповіді від того, хто б не брехав. А це точно не Зеленський і не ЦПД, яких на брехні вже не раз спіймали.

Чи просто повірити Володимиру Олександровичу, який і досі не знає, хто такий Вова для якого будують дім в Династії поряд з будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова?
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30.08.2026 11:23 Ответить
+10
Склад ППО - ВСЕ, закінчився?!
Знов почне волати, що "мало дають ппо"... коли сам за квартал четвертий склад ПРО**АЛ!
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30.08.2026 11:17 Ответить

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