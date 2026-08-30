Большинство пожаров в Милой ликвидировано: 38 погибших, четверо пропавших без вести, - Зеленский

В селе Милая Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий

По его словам, спасателям удалось потушить большинство пожаров. Также на месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС — они обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

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Жертвы

Масштаб загрязнения территории значителен, и эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется. К сожалению, известно, что 38 человек погибли в результате удара и последующей детонации. Двадцать человек пострадали, среди них двое детей. Четверо числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Дронный террор в столичном регионе

Зеленский напоминает, что в эти дни в Киеве и других регионах также много тревог из-за российских реактивных дронов.

"К сожалению, были случаи попаданий по обычным жилым домам и гражданской инфраструктуре. И обеспечение большей защиты от этого российского террора — приоритет. В целом только за эту неделю россияне выпустили против наших людей почти 2 тысячи ударных дронов, более 1600 авиабомб и 31 ракету различного типа, в том числе северокорейскую баллистическую. Фактически круглосуточно наносятся удары по прифронтовым и приграничным общинам: Никополь, Краматорск, Херсон, общины Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей. На каждый российский удар и преступление мы ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Благодарим каждого, кто помогает укреплять ПВО Украины и нашу оборону", — резюмирует глава государства.

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Что предшествовало