Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: постраждала людина, пошкоджено понад 10 будинків

Російські війська ввечері 30 серпня завдали удару по Ізюму Харківської області керованими авіабомбами. Внаслідок атаки постраждала одна людина, пошкоджені понад 10 приватних будинків, автомобілі та електромережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Ізюмської міської військової адміністрації в телеграм-каналі.

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У західній частині міста зафіксували кілька влучань

Удар по Ізюму стався близько 22:00. Попередньо, російські війська застосували керовані авіабомби.

Влучання зафіксували в кількох місцях у західній частині міста. Одне з них припало на дорожнє покриття.

"Сьогодні, 30 серпня, близько 22:00 ворог завдав удару по місту Ізюм, попередньо керованими авіабомбами (КАБ)", – повідомили в Ізюмській МВА.

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Пошкоджені будинки, авто та електромережі

Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 приватних будинків і кілька автомобілів.

На місці одного з влучань виникла пожежа господарської споруди. Також пошкоджені електромережі.

Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Раніше ми писали, що росіяни атакували ракетою людей під час забігу на Харківщині: троє загиблих.

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