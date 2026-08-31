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Новости Обстрелы Харьковщина
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Рашисты нанесли удар беспилотником по автомобилю с детьми на Харьковщине: семья успела выйти из машины

Автомобиль с детьми атаковали россияне в Харьковской области

Российские оккупационные войска обстреляли гражданский автомобиль с детьми в Золочеве Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"7-летняя девочка и 3-летний мальчик перенесли острую стрессовую реакцию. Их родители не пострадали", - говорится в сообщении.

Семья успела вовремя среагировать и выйти из машины.

"Детей осмотрели медики и на месте оказали необходимую помощь", - добавил глава области.

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Автор: 

дети (7245) обстрел (35130) Харьковская область (3130) Богодуховский район (203) Золочев (66)
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