Рашисты нанесли удар беспилотником по автомобилю с детьми на Харьковщине: семья успела выйти из машины
Российские оккупационные войска обстреляли гражданский автомобиль с детьми в Золочеве Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"7-летняя девочка и 3-летний мальчик перенесли острую стрессовую реакцию. Их родители не пострадали", - говорится в сообщении.
Семья успела вовремя среагировать и выйти из машины.
"Детей осмотрели медики и на месте оказали необходимую помощь", - добавил глава области.
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