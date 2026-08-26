Россияне атаковали Херсон дронами: ранены четверо человек, среди них ребенок
Вечером 26 августа российские войска нанесли удары по Херсону с помощью беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.
В Херсоне ранены трое взрослых и один ребенок
Около 18:30 россияне атаковали с помощью БПЛА Днепровский район города. Вследствие удара взрывные травмы получили три человека: 19-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 34 и 33 лет.
Около 20:10 российские войска нанесли удар дроном по автомобилю в Корабельном районе Херсона. Вследствие атаки пострадал 10-летний мальчик.
Ребенок получил взрывную травму и резаные раны головы и спины. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Ранее россияне атаковали автомобиль спасателей
Ранее, 26 августа, российские войска нанесли удар FPV-дроном по автоцистерне ГСЧС в Херсоне. В тот момент спасатели ликвидировали последствия предыдущей атаки.
Вследствие удара пожарный автомобиль был поврежден, а водитель получил ранения. Его госпитализировали.
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