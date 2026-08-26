Росіяни атакували Херсон дронами: поранено четверо людей, серед них дитина
Увечері 26 серпня російські війська завдали ударів по Херсону безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
У Херсоні поранені троє дорослих і дитина
Близько 18:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район міста. Внаслідок удару вибухові травми отримали троє людей: 19-річна дівчина та двоє чоловіків віком 34 і 33 роки.
Близько 20:10 російські війська вдарили дроном по автомобілю в Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки постраждав 10-річний хлопчик.
Дитина дістала вибухову травму та різані рани голови і спини. Хлопчика госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Раніше росіяни атакували автомобіль рятувальників
Раніше 26 серпня російські війська завдали удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС у Херсоні. На той момент рятувальники ліквідовували наслідки попередньої атаки.
Внаслідок удару пожежний автомобіль було пошкоджено, а водій дістав поранення. Його госпіталізували.
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