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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили безпілотником по авто із дітьми на Харківщині: родина встигла вийти з машини

Авто з дітьми атакували росіяни на Харківщині

Російські окупаційні війська атакували цивільне авто із дітьми у Золочеві на Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Їхні батьки не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Родина встигла вчасно зреагувати та вийти з машини.

"Дітей оглянули медики й на місці надали необхідну допомогу", - додав глава області.

Також читайте: Росіяни атакували Херсон дронами: поранено четверо людей, серед них дитина

Автор: 

діти (5743) обстріл (36433) Харківська область (3157) Богодухівський район (203) Золочів (67)
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