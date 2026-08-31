Рашисти вдарили безпілотником по авто із дітьми на Харківщині: родина встигла вийти з машини
Російські окупаційні війська атакували цивільне авто із дітьми у Золочеві на Харківщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Їхні батьки не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Родина встигла вчасно зреагувати та вийти з машини.
"Дітей оглянули медики й на місці надали необхідну допомогу", - додав глава області.
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