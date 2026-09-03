Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині: 10 постраждалих, зокрема двоє дітей

Сьогодні, 3 вересня, російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги в Харківській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них - двоє дітей. Медики усім надають необхідну допомогу.

На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.

Також читайте: Рашисти вдарили безпілотником по авто із дітьми на Харківщині: родина встигла вийти з машини

Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області. Внаслідок тієї атаки загинули 10 людей.

Також читайте: Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: постраждала людина, пошкоджено понад 10 будинків