Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині: 10 постраждалих, зокрема двоє дітей
Сьогодні, 3 вересня, російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги в Харківській області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них - двоє дітей. Медики усім надають необхідну допомогу.
На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що вранці 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області. Внаслідок тієї атаки загинули 10 людей.
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