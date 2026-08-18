Війська РФ завдали ракетного удару по Печенігах: 10 загиблих, 17 поранених (оновлено)

Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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Пошкоджено будинки

За даними ОВА, внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.

Екстрені служби усувать наслідки атаки.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

За даними Офісу генпрокурора, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Попередньо, ворог застосував дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще 8 отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.



Пошкоджено магазини, кафе, автомобілі.



На місці працюють правоохоронці та екстрені служби. Тривають слідчі дії, інформація уточнюється.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей.

На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога.