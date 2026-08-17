Російський дрон атакував сільгосппідприємство на Харківщині: спалахнула пожежа на 800 кв. м, - ДСНС. ФОТО

Уранці 17 серпня російські війська атакували безпілотником сільськогосподарське підприємство у Коломаку Харківської області. Внаслідок удару загорілася складська будівля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

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Вогонь охопив 800 квадратних метрів

Внаслідок влучання російського БпЛА склад зазнав пошкоджень, а площа пожежі сягнула 800 кв. м.

"За попередніми даними, постраждалих немає", – зазначили рятувальники.

До ліквідації наслідків атаки залучили оперативні підрозділи ДСНС та офіцера-рятувальника громади. Гасити вогонь допомагала також сільськогосподарська техніка, пристосована для боротьби з пожежами.











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