Российский дрон атаковал сельхозпредприятие на Харьковщине: вспыхнул пожар на площади 800 кв. м, - ГСЧС. ФОТО

Утром 17 августа российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по сельскохозяйственному предприятию в Коломаке Харьковской области. В результате удара загорелось складское здание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Огонь охватил 800 квадратных метров

В результате попадания российского БПЛА склад получил повреждения, а площадь пожара достигла 800 кв. м.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — отметили спасатели.

К ликвидации последствий атаки были привлечены оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады. Тушить огонь помогала также сельскохозяйственная техника, приспособленная для борьбы с пожарами.











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