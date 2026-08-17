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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Последствия удара РФ по Изюму: количество раненых возросло до 5, повреждено 15 домов. ФОТОрепортаж

В результате российских атак на Изюм пострадали пять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.

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Чем стрелял враг?

По данным следствия, 16 августа около 21:30 российские военные нанесли удар по городу Изюм. По предварительным данным, враг использовал УМПБ-5Р - управляемую авиационную бомбу реактивного типа.

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Каковы последствия?

Повреждено не менее 15 домов. Пострадали 5 человек - три женщины и двое мужчин.

17 августа примерно в 04:00 Изюм вновь подвергся вражеской атаке. По предварительным данным, удар нанес БПЛА "Герань-3". Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.

Изюм после обстрела
Изюм после обстрела
Изюм после обстрела
Изюм после обстрела

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что россияне нанесли удары КАБами по Изюму: известно о четырех пострадавших.

Автор: 

обстрел (34887) Изюм (327) Харьковская область (3072) Изюмский район (265)
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