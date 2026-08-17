Последствия удара РФ по Изюму: количество раненых возросло до 5, повреждено 15 домов. ФОТОрепортаж
В результате российских атак на Изюм пострадали пять человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.
Чем стрелял враг?
По данным следствия, 16 августа около 21:30 российские военные нанесли удар по городу Изюм. По предварительным данным, враг использовал УМПБ-5Р - управляемую авиационную бомбу реактивного типа.
Каковы последствия?
Повреждено не менее 15 домов. Пострадали 5 человек - три женщины и двое мужчин.
17 августа примерно в 04:00 Изюм вновь подвергся вражеской атаке. По предварительным данным, удар нанес БПЛА "Герань-3". Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.
Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что россияне нанесли удары КАБами по Изюму: известно о четырех пострадавших.
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