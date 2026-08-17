Последствия удара РФ по Изюму: количество раненых возросло до 5, повреждено 15 домов. ФОТОрепортаж

В результате российских атак на Изюм пострадали пять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем стрелял враг?

По данным следствия, 16 августа около 21:30 российские военные нанесли удар по городу Изюм. По предварительным данным, враг использовал УМПБ-5Р - управляемую авиационную бомбу реактивного типа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ наносила удары дронами, КАБами и артиллерией по Сумской и Харьковской областям: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Каковы последствия?

Повреждено не менее 15 домов. Пострадали 5 человек - три женщины и двое мужчин.

17 августа примерно в 04:00 Изюм вновь подвергся вражеской атаке. По предварительным данным, удар нанес БПЛА "Герань-3". Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.









Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Харьковскую и Полтавскую области: 9 пострадавших, уничтожена АЗС в Опишнянской общине. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?