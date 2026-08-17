Россияне нанесли удары КАБами по Изюму: известно о четырех пострадавших
Сегодня, 16 августа, примерно в 21:38, российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области, в результате чего есть раненые
Об этом сообщили в Изюмской ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По предварительной информации, враг применил две управляемые авиационные бомбы (КАБ). Попадания зафиксированы недалеко от центра и в северо-западной части города.
В результате вражеского удара повреждены окна и крыши нескольких частных жилых домов.
Есть пострадавшие
Отмечается, что по данным на данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.
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