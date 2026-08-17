РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15946 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
460 0

Россияне нанесли удары КАБами по Изюму: известно о четырех пострадавших

Удар РФ по Изюму

Сегодня, 16 августа, примерно в 21:38, российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области, в результате чего есть раненые

Об этом сообщили в Изюмской ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По предварительной информации, враг применил две управляемые авиационные бомбы (КАБ). Попадания зафиксированы недалеко от центра и в северо-западной части города.

В результате вражеского удара повреждены окна и крыши нескольких частных жилых домов.

Смотрите также: РФ нанесла удар КАБ по грузовому отделению "Новой почты" в Изюме. ФОТОрепортаж

Есть пострадавшие

Отмечается, что по данным на данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Смотрите: Оккупанты нанесли удар по Изюму: двое человек погибли, еще четверо пострадали. ФОТО (обновлено)

Автор: 

обстрел (34887) Изюм (327) Харьковская область (3072) Изюмский район (265)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 