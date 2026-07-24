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Россия нанесла удар КАБом по грузовому отделению "Новой почты" в Изюме. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром российские захватчики нанесли три авиаудара по Изюму в Харьковской области; известно, что одна из бомб попала в грузовое отделение "Новой почты".

Об этом сообщила ГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Удар был нанесен около 4:08. 

"Враг применил три управляемые авиационные бомбы (КАБ). Зафиксировано попадание в грузовое отделение "Новой почты", складское помещение и открытую местность.

В результате обстрела повреждено остекление близлежащих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

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Рашисты нанесли удар по грузовому отделению
Рашисты нанесли удар по грузовому отделению
Рашисты нанесли удар по грузовому отделению
Рашисты нанесли удар по грузовому отделению

Автор: 

обстрел (33896) Изюм (319) Новая почта (85) Харьковская область (2975) Изюмский район (256)
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