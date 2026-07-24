РФ вдарила КАБом по вантажному відділенню "Нової пошти" в Ізюмі. ФОТОрепортаж

Вранці російські загарбники атакували трьома авіабомбами Ізюм на Харківщині, відомо про влучання у вантажне відділення "Нової пошти".

Про це повідомила МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Удару було завдано близько 4:08.

"Ворог застосував три керовані авіаційні бомби (КАБ). Зафіксовано влучання у вантажне відділення Нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість.



Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків , чотири автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

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