Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: відомо про чотирьох постраждалих
Сьогодні, 16 серпня, орієнтовно о 21:38, російські війська завдали удару по місту Ізюм у Харківській області, внаслідок чого є поранені
Про це повідомили в Ізюмській МВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За попередньою інформацією, ворог застосував дві керовані авіаційні бомби (КАБ). Влучання зафіксовано неподалік від центральної та в північно-західній частині міста.
Унаслідок ворожого удару пошкоджено скління та покрівлі кількох приватних житлових будинків.
Є постраждалі
Зазначається, що за даними на цей час відомо про чотирьох постраждалих. Їм надається медична допомога.
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