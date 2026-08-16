Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: відомо про чотирьох постраждалих

Сьогодні, 16 серпня, орієнтовно о 21:38, російські війська завдали удару по місту Ізюм у Харківській області, внаслідок чого є поранені

Про це повідомили в Ізюмській МВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За попередньою інформацією, ворог застосував дві керовані авіаційні бомби (КАБ). Влучання зафіксовано неподалік від центральної та в північно-західній частині міста.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено скління та покрівлі кількох приватних житлових будинків.

Також дивіться: РФ вдарила КАБом по вантажному відділенню "Нової пошти" в Ізюмі. ФОТОрепортаж

Є постраждалі

Зазначається, що за даними на цей час відомо про чотирьох постраждалих. Їм надається медична допомога.

Дивіться: Окупанти вдарили по Ізюму: двоє людей загинули, ще четверо постраждали. ФОТО (оновлено)