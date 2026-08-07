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Новини Обстріли Харківщини
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Окупанти вдарили по Ізюму: двоє людей загинули, ще четверо постраждали. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 7 серпня, російські війська завдали удару по Ізюму на Харківщині, унаслідок чого є загиблі і поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих людей.

Крім того, постраждали щонайменше 4 людини, усім надають допомогу наші бригади медиків.

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Спалахнула пожежа

Також повідомляється, що на місці спалахнула пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС усувають наслідки атаки.

Оновлення

Згодом у Нацполіції повідомили оновлену інформацію щодо наслідків ворожого удару.

Росіяни вдарили по місту з РСЗВ. Двоє чоловіків загинули. 

Ще четверо людей постраждали. Двоє чоловіків 47 та 67 років зазнали осколкових поранень, їх госпіталізовано. У 42 та 61-річних жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес.

обстріл Ізюму

обстріл Ізюму

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Автор: 

обстріл (36050) Ізюм (383) Харківська область (3075) Ізюмський район (264)
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