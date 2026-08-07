Окупанти вдарили по Ізюму: двоє людей загинули, ще четверо постраждали. ФОТО (оновлено)
Сьогодні, 7 серпня, російські війська завдали удару по Ізюму на Харківщині, унаслідок чого є загиблі і поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих людей.
Крім того, постраждали щонайменше 4 людини, усім надають допомогу наші бригади медиків.
Спалахнула пожежа
Також повідомляється, що на місці спалахнула пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС усувають наслідки атаки.
Оновлення
Згодом у Нацполіції повідомили оновлену інформацію щодо наслідків ворожого удару.
Росіяни вдарили по місту з РСЗВ. Двоє чоловіків загинули.
Ще четверо людей постраждали. Двоє чоловіків 47 та 67 років зазнали осколкових поранень, їх госпіталізовано. У 42 та 61-річних жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес.
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