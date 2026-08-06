Рашисти вдарили по вагону біля вокзалу у Лозовій на Харківщині: є загиблі та поранені
Російські окупанти атакували вагон, що перебував біля залізничного вокзалу у Лозовій на Харківщині.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Приліт у вагон біля вокзалу Лозової. Попередньо: 2 загиблих та 3 поранених. Наші залізничники. На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, ще додали третє. Всі деталі згодом", - зазначив він.
Глава ОВА Синєгубов заявив, що відомо про двох загиблих чоловіків.
"8 людей постраждали: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі.
Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби", - додав глава області.
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