Рашисты нанесли удар по вагону возле вокзала в Лозовой на Харьковщине: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты обстреляли вагон, находившийся возле железнодорожного вокзала в Лозовой в Харьковской области.
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Попадание в вагон возле вокзала Лозовой. Предварительно: 2 погибших и 3 раненых. Наши железнодорожники. На этом практически прифронтовом вокзале два укрытия, еще добавили третье. Все подробности позже", — отметил он.
Глава ОВА Синегубов заявил, что известно о двух погибших мужчинах.
"8 человек пострадали: 5 мужчин и три женщины. Среди них есть тяжелые случаи.
Бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы", — добавил глава области.
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