Рашисты нанесли удар по торговому сухогрузу в Черном море: есть погибший и пострадавшие
Российские оккупанты продолжают нападать на гражданские суда в акватории Черного моря.
Об этом заявил глава ОВА Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"На этот раз пострадал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, загруженный украинской пшеницей. В результате атаки поврежден корпус, на судне возник пожар", — говорится в сообщении.
В результате вражеского удара погиб один человек, трое получили ранения.
"Экипаж эвакуирован на берег. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — добавил глава ОВА.
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