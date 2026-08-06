Рашисты нанесли удар по торговому сухогрузу в Черном море: есть погибший и пострадавшие

Российские оккупанты продолжают нападать на гражданские суда в акватории Черного моря.

Об этом заявил глава ОВА Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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"На этот раз пострадал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, загруженный украинской пшеницей. В результате атаки поврежден корпус, на судне возник пожар", — говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погиб один человек, трое получили ранения.

"Экипаж эвакуирован на берег. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — добавил глава ОВА.

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