РФ выпустила по Украине 4 ракеты и 101 БПЛА: ПВО обезвредила 66 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты атаковали Украину 4 ракетами и 101 БПЛА.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, РФ выпустила две противокорабельные ракеты "Оникс" из оккупированного Крыма, две противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря. Также враг применил 101 БПЛА со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА и одной ракеты "Оникс" в 18 точках, а также падение сбитых (обломки) в 5 точках. Остальные ракеты цели не достигли, информация уточняется.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль