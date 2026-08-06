РФ выпустила по Украине 4 ракеты и 101 БПЛА: ПВО обезвредила 66 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты атаковали Украину 4 ракетами и 101 БПЛА.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Так, РФ выпустила две противокорабельные ракеты "Оникс" из оккупированного Крыма, две противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря. Также враг применил 101 БПЛА со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА и одной ракеты "Оникс" в 18 точках, а также падение сбитых (обломки) в 5 точках. Остальные ракеты цели не достигли, информация уточняется.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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