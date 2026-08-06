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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне нанесли удары по Балаклее: погибли трое мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 августа российские войска нанесли два удара по одному из микрорайонов Балаклеи Харьковской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.

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Первый вражеский удар пришелся по частному жилому дому. В результате атаки погибла женщина.

На месте попадания возник пожар. Спасатели проводят разбор завалов.

Второй удар российские войска нанесли вблизи другого частного дома. В результате обстрела погибли мужчина и женщина.

Последствия атак

На местах российских ударов работают спасатели и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Удар по Балаклее
Удар по Балаклее
Удар по Балаклее
Удар по Балаклее

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обстрел (34738) Балаклея (293) Харьковская область (3044) Изюмский район (262)
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