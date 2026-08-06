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Россияне нанесли удары по Балаклее: погибли трое мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ
6 августа российские войска нанесли два удара по одному из микрорайонов Балаклеи Харьковской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.
Первый вражеский удар пришелся по частному жилому дому. В результате атаки погибла женщина.
На месте попадания возник пожар. Спасатели проводят разбор завалов.
Второй удар российские войска нанесли вблизи другого частного дома. В результате обстрела погибли мужчина и женщина.
Последствия атак
На местах российских ударов работают спасатели и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
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