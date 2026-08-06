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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни завдали ударів по Балаклії: загинули троє мирних жителів. ФОТОрепортаж

Російські війська 6 серпня завдали двох ударів по одному з мікрорайонів Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки загинули троє мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.

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Перший ворожий удар влучив у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки загинула жінка.

На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники проводять розбір завалів.

Другий удар російські війська завдали поблизу іншого приватного будинку. Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка.

Наслідки атак

На місцях російських ударів працюють рятувальники та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Удар по Балаклії
Удар по Балаклії
Удар по Балаклії
Удар по Балаклії

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обстріл (36032) Балаклія (296) Харківська область (3068) Ізюмський район (264)
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