Масовані удари РФ по Донеччині та Харківщині: четверо загиблих, 17 поранених

Протягом минулої доби російські війська продовжили масовані обстріли Донецької та Харківської областей. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жертви та пошкодження у громадах Донеччини

За даними начальника ОВА Вадима Філашкіна, у Покровському районі в Добропіллі зруйновано багатоповерховий будинок. У Краматорському районі в Райгородку Миколаївської громади знищено три приватні будинки.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що російські війська дев'ять разів атакували громаду. Більшість ударів завдали безпілотниками "Молнія-2", ще двічі місто зазнало авіаударів.

Унаслідок атак одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих - двоє юнаків віком 17 та 19 років. Один із них перебуває у вкрай важкому стані.

У Високоіванівці одна людина загинула та одна була поранена. У Краматорську та Біленькому поранено по одній людині. У Новодонецькому пошкоджено адміністративну будівлю, у Сергіївці Андріївської громади - об'єкти інфраструктури. У Дружківці загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

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Харківщина: одна загибла людина та семеро постраждалих

Минулої доби російські війська атакували Харків і 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще семеро постраждали, серед них - восьмирічний хлопчик.

У селі Задонецьке Зміївської громади поранень зазнали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна жінка та дві 49-річні жінки. У селищі Старий Мерчик Валківської громади поранено восьмирічного хлопчика, ще 44-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У селі Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку.

Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка отримала поранення під час російського обстрілу села Широке Старосалтівської громади 7 липня.

Російські війська атакували Новобаварський район Харкова безпілотниками. Загалом по Харківщині окупанти застосували одну ракету, одну керовану авіабомбу, безпілотник типу "Ланцет", шість БпЛА "Молнія", вісім FPV-дронів та 46 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок російських атак пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджено приватні та багатоквартирний будинки, господарські споруди й комбайн. У Куп'янському районі зазнали пошкоджень магазин, автомобілі, приватні будинки та господарські споруди.

В Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, цивільне підприємство та житлові будинки. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок і вантажний автомобіль, а в Чугуївському районі - 11 приватних будинків та три автомобілі.

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