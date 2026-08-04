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Новини Обстріли Донеччини Обстріли Харківщини
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Масовані удари РФ по Донеччині та Харківщині: четверо загиблих, 17 поранених

Росія атакувала Донеччину та Харківщину: є загиблі й поранені

Протягом минулої доби російські війська продовжили масовані обстріли Донецької та Харківської областей. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жертви та пошкодження у громадах Донеччини

За даними начальника ОВА Вадима Філашкіна, у Покровському районі в Добропіллі зруйновано багатоповерховий будинок. У Краматорському районі в Райгородку Миколаївської громади знищено три приватні будинки.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що російські війська дев'ять разів атакували громаду. Більшість ударів завдали безпілотниками "Молнія-2", ще двічі місто зазнало авіаударів.

Унаслідок атак одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих - двоє юнаків віком 17 та 19 років. Один із них перебуває у вкрай важкому стані.

У Високоіванівці одна людина загинула та одна була поранена. У Краматорську та Біленькому поранено по одній людині. У Новодонецькому пошкоджено адміністративну будівлю, у Сергіївці Андріївської громади - об'єкти інфраструктури. У Дружківці загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

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Харківщина: одна загибла людина та семеро постраждалих

Минулої доби російські війська атакували Харків і 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще семеро постраждали, серед них - восьмирічний хлопчик.

У селі Задонецьке Зміївської громади поранень зазнали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна жінка та дві 49-річні жінки. У селищі Старий Мерчик Валківської громади поранено восьмирічного хлопчика, ще 44-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У селі Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку.

Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка отримала поранення під час російського обстрілу села Широке Старосалтівської громади 7 липня.

Російські війська атакували Новобаварський район Харкова безпілотниками. Загалом по Харківщині окупанти застосували одну ракету, одну керовану авіабомбу, безпілотник типу "Ланцет", шість БпЛА "Молнія", вісім FPV-дронів та 46 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок російських атак пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджено приватні та багатоквартирний будинки, господарські споруди й комбайн. У Куп'янському районі зазнали пошкоджень магазин, автомобілі, приватні будинки та господарські споруди.

В Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, цивільне підприємство та житлові будинки. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок і вантажний автомобіль, а в Чугуївському районі - 11 приватних будинків та три автомобілі.

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Автор: 

Краматорськ (943) Харків (5651) Донецька область (11600) Харківська область (3057) Краматорський район (1400) Покровський район (1832) Богодухівський район (201) Харківський район (1047) Чугуївський район (430) Дружківка (197) Райгородок (32) Новодонецьке (15) Слов’янськ (862) Добропілля (164) Старий Мерчик (2) Задонецьке (1)
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