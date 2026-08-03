Під Харковом будують перший рубіж захисту від дронів, - ОВА

Навколо Харкова почали будувати перший рубіж антидронового захисту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Перший рубіж захисту від нової загрози

"Уже виділили з обласного бюджету перші 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу. Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуємо за три тижні", – повідомив Синєгубов.

Якщо рішення покаже ефективність, його планують поширити на інші небезпечні ділянки.

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Чому це потрібно просто зараз

За липень російська армія атакувала Харків 109 разів. Із них 51 удар був здійснений FPV-дронами.

Унаслідок обстрілів постраждали 217 людей, серед них 24 дитини. Вісім людей загинули.

Міський голова Ігор Терехов зазначав, що дрони на оптоволокні становлять новий рівень загрози. Вони летять низько, з’являються раптово та можуть атакувати не лише нерухомі об’єкти, а й транспорт під час руху, зокрема вантажівки та машини з водою і пальним.