Под Харьковом строят первый рубеж защиты от дронов, — ОВА

Вокруг Харькова начали возводить первый рубеж противодроновой защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первый рубеж защиты от новой угрозы

"Уже выделили из областного бюджета первые 7 миллионов гривен на создание первого рубежа. Он будет направлен на противодействие дронам на оптоволокне. Результаты ожидаем через три недели", — сообщил Синегубов.

Если решение покажет свою эффективность, его планируют распространить на другие опасные участки.

Читайте также: Российская атака на Харьков уничтожила 8 миллионов книг. Это самая большая потеря отрасли с начала большой войны

Почему это нужно именно сейчас

За июль российская армия атаковала Харьков 109 раз. Из них 51 удар был нанесен FPV-дронами.

Вследствие обстрелов пострадали 217 человек, среди них 24 ребенка. Восемь человек погибли.

Мэр Игорь Терехов отмечал, что дроны на оптоволокне представляют собой новый уровень угрозы. Они летят низко, появляются внезапно и могут атаковать не только неподвижные объекты, но и транспорт во время движения, в частности грузовики и машины с водой и топливом.