Под Харьковом строят первый рубеж защиты от дронов, — ОВА
Вокруг Харькова начали возводить первый рубеж противодроновой защиты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Первый рубеж защиты от новой угрозы
"Уже выделили из областного бюджета первые 7 миллионов гривен на создание первого рубежа. Он будет направлен на противодействие дронам на оптоволокне. Результаты ожидаем через три недели", — сообщил Синегубов.
Если решение покажет свою эффективность, его планируют распространить на другие опасные участки.
Почему это нужно именно сейчас
За июль российская армия атаковала Харьков 109 раз. Из них 51 удар был нанесен FPV-дронами.
Вследствие обстрелов пострадали 217 человек, среди них 24 ребенка. Восемь человек погибли.
Мэр Игорь Терехов отмечал, что дроны на оптоволокне представляют собой новый уровень угрозы. Они летят низко, появляются внезапно и могут атаковать не только неподвижные объекты, но и транспорт во время движения, в частности грузовики и машины с водой и топливом.
- Ранее сообщалось, что правительство выделит дополнительно 70 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах.
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