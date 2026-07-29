Дополнительные 70 млн грн выделят на антидронную защиту Сум, - Корецкий
Правительство выделит дополнительно 70 млн грн из резервного фонда на защиту улиц и дорог в Сумах от дронов.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
В кратчайшие сроки
Как отмечается, работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.
С руководством Сумской ОГА и местными громадами обсуждены вопросы установки дополнительных мобильных укрытий там, где это наиболее необходимо.
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