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Новости Антидроновая защита
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Дополнительные 70 млн грн выделят на антидронную защиту Сум, - Корецкий

Антидроновая защита Сум

Правительство выделит дополнительно 70 млн грн из резервного фонда на защиту улиц и дорог в Сумах от дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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В кратчайшие сроки

Как отмечается, работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.

С руководством Сумской ОГА и местными громадами обсуждены вопросы установки дополнительных мобильных укрытий там, где это наиболее необходимо.

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Сумская область (4443) Сумы (1443) дроны (7784) Сумский район (675)
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