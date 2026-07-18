С начала года оборудовано более 1000 км противодроновой защиты логистических маршрутов, - Минобороны

С начала 2026 года Государственная специальная служба транспорта по поручению Министерства обороны Украины организовала 1066 км системы защиты от дронов на ключевых логистических маршрутах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

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Какие работы были выполнены в прифронтовых регионах?

В частности, летом только с начала июня по сегодняшний день в прифронтовых регионах:

построено 325 км противодроновой защиты, еще более 31 км восстановлено;

отремонтировано почти 233 км автомобильных дорог.

Всего с начала восстановительных работ, которые стартовали в апреле, проведен текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание более 369,6 км автодорог. Сейчас работы продолжаются на 16 участках, еще 27 — уже полностью завершены.

Минобороны расширяет масштабы антидроновой защиты дорог, по которым ежедневно военные доставляют боеприпасы, технику, резервы и проводят эвакуацию раненых.

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Почему защита логистических маршрутов имеет критически важное значение для Сил обороны

"В современной войне логистические маршруты являются одной из приоритетных целей врага, поэтому наличие защиты от дронов напрямую влияет на устойчивость снабжения подразделений.

Защищенные участки дорог позволяют быстрее и безопаснее перемещать ресурсы и помогают сохранять темп выполнения боевых задач. Безопасность логистики является одним из ключевых факторов устойчивости Сил обороны. Именно поэтому Минобороны усиливает развертывание антидроновой защиты прифронтовых маршрутов", — пояснили в министерстве.

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