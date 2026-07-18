Від початку року облаштовано понад 1000 км антидронового захисту логістичних маршрутів, - Міноборони

Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала 1066 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Які роботи виконали у прифронтових регіонах?

Зокрема, влітку лише з початку червня по сьогодні у прифронтових регіонах:

побудовано 325 км антидронового захисту, ще понад 31 км відновлено;

відремонтовано майже 233 км автомобільних доріг.

Загалом з початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 369,6 км автодоріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, ще 27 - вже повністю завершені.

Міноборони масштабує антидроновий захист доріг, якими щодня військові підвозять боєприпаси, техніку, резерви та проводять евакуацію поранених.

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Чому захист логістичних маршрутів є критично важливим для Сил оборони

"У сучасній війні логістичні маршрути є однією з пріоритетних цілей ворога, тому наявність захисту від дронів безпосередньо впливає на стійкість забезпечення підрозділів.

Захищені ділянки доріг дозволяють швидше й безпечніше переміщувати ресурси та допомагають зберігати темп виконання бойових завдань. Безпека логістики є одним із ключових факторів стійкості Сил оборони. Саме тому Міноборони посилює розгортання антидронового захисту прифронтових маршрутів", - пояснили у міністерстві.

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