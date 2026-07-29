УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12353 відвідувача онлайн
Новини Антидроновий захист
504 4

Додаткові 70 млн грн виділять на антидроновий захист Сум, - Корецький

Антидроновий захист Сум

Уряд виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найкоротші терміни

Як зазначається, роботи мають бути завершені в найкоротші терміни.

З керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорено питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно.

Також читайте: Від початку року облаштовано понад 1000 км антидронового захисту логістичних маршрутів, - Міноборони

Автор: 

Сумська область (4874) Суми (1030) дрони (8480) Сумський район (681)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 