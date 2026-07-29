Додаткові 70 млн грн виділять на антидроновий захист Сум, - Корецький

Уряд виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найкоротші терміни

Як зазначається, роботи мають бути завершені в найкоротші терміни.

З керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорено питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно.

Також читайте: Від початку року облаштовано понад 1000 км антидронового захисту логістичних маршрутів, - Міноборони