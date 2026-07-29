Додаткові 70 млн грн виділять на антидроновий захист Сум, - Корецький
Уряд виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Найкоротші терміни
Як зазначається, роботи мають бути завершені в найкоротші терміни.
З керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорено питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль