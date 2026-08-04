Робота по тилах: як десантники 7-го корпусу ДШВ готують "Чаклуни" до ударів по ворогу. ФОТОрепортаж

Екіпажі 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ системно блокують логістику противника на Покровському напрямку. Їхня задача - унеможливити пересування транспортних засобів противника, не дати завести артилерію, забезпечення в місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Батальйон вже опанував засоби ураження як на глибину 40-50 км, так і на більші відстані. В залежності від виду цілі підбирають боєприпас — від 3 до 50-100 кг. Одним із надійних та ефективних засобів у підрозділі вважають вітчизняний безпілотник "Чаклун".

Цей борт вирізняється компактністю та мобільністю, що робить його важкою ціллю для перехоплення противником: при розмаху крила 1400 мм і злітній масі до 3,6 кг дрон здатен долати дистанції до 120 кілометрів. Крейсерська швидкість "Чаклуна" сягає 80–90 км/год, а робоча висота дозволяє ефективно виконувати завдання в глибокому тилу ворога.





Не дивно, що базовий розвідувальний дрон "Чаклун" еволюціонував у ціле сімейство українських безпілотних апаратів спеціального призначення - від перехоплювачів до ударних дронів-камікадзе.

Польова підготовка безпілотника - це чіткий процес із розподіленими ролями. На злітній позиції з бортом працює профільна трійка: сапер, технік та електронщик. На пункті управління процес зльоту координує ще одна трійка: пілот, штурман і командир взводу.

З "коробки" дрон не летить одразу - фахівці ретельно перевіряють працездатність усіх систем, встановлюють акумулятори та готують паливну суміш.

Нарешті, фінальний етап: двигун виводять на максимальні оберти для продувки. Якщо агрегат поводиться справно, а зв'язок із пілотом стабільний - залишається лише запустити борт із катапульти штатно.









Головна мета таких вильотів - полювання на тилову ворожу логістику. Сьогодні цілями "Чаклунів" стають не лише закриті пункти дислокації чи склади боєкомплектів, а й будь-який транспорт забезпечення: пікапи, бензовози, фури.

З появою українських безпілотників загарбникам доводиться ховатися і менше пересуватися дорогами, адже їх засоби знищуються спільними зусиллями десантників та суміжних підрозділів.

"Раніше вони себе більш безпечно почували. Зараз такого немає - коли чують дрон, вони одразу кидають машини і вибігають, тому що розуміють: зараз щось буде", - каже командир взводу 237-го окремого батальйону БпС 7 корпусу ДШВ "Кіла".

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