Работа в тылу: как десантники 7-го корпуса ДШВ готовят "чаклуни" к ударам по врагу. ФОТОрепортаж

Экипажи 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ систематически блокируют логистику противника на Покровском направлении. Их задача - лишить противника возможности передвигать транспортные средства, не дать ему ввести артиллерию и обеспечить снабжение города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Батальон уже освоил средства поражения как на глубину 40-50 км, так и на большие расстояния. В зависимости от вида цели подбирают боеприпас - от 3 до 50-100 кг. Одним из надежных и эффективных средств в подразделении считают отечественный беспилотник "Чаклун".

Этот аппарат отличается компактностью и мобильностью, что делает его сложной целью для перехвата противником: при размахе крыла 1400 мм и взлетной массе до 3,6 кг дрон способен преодолевать расстояния до 120 километров. Крейсерская скорость "Чаклуна" достигает 80–90 км/ч, а рабочая высота позволяет эффективно выполнять задачи в глубоком тылу противника.





Неудивительно, что базовый разведывательный дрон "Чаклун" эволюционировал в целое семейство украинских беспилотных аппаратов специального назначения - от перехватчиков до ударных дронов-камикадзе.

Полевая подготовка беспилотника - это четкий процесс с распределенными ролями. На взлетной позиции с аппаратом работает профильная тройка: сапер, техник и радиотехник. На пункте управления процесс взлета координирует еще одна тройка: пилот, штурман и командир взвода.

"Из коробки" дрон не взлетает сразу - специалисты тщательно проверяют работоспособность всех систем, устанавливают аккумуляторы и готовят топливную смесь.

Наконец, заключительный этап: двигатель выводят на максимальные обороты для продувки. Если агрегат ведет себя исправно, а связь с пилотом стабильна - остается лишь запустить аппарат с катапульты штатным образом.









Главная цель таких вылетов - охота на тыловую логистику противника. Сегодня целями "Чаклунов" становятся не только закрытые пункты дислокации или склады боекомплектов, но и любой транспорт обеспечения: пикапы, бензовозы, фуры.

С появлением украинских беспилотников захватчикам приходится прятаться и реже передвигаться по дорогам, ведь их средства уничтожаются совместными усилиями десантников и смежных подразделений.

"Раньше они чувствовали себя более безопасно. Сейчас такого нет - когда слышат дрон, они сразу бросают машины и выбегают, потому что понимают: сейчас что-то будет", - говорит командир взвода 237-го отдельного батальона БпС 7-го корпуса ДШВ "Кила".

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