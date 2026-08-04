РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14356 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины Обстрелы Харьковщина
177 0

Массированные удары РФ по Донецкой и Харьковской областям: четверо погибших, 17 раненых

Россия атаковала Донецкую и Харьковскую области: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки российские войска продолжили массированные обстрелы Донецкой и Харьковской областей. В результате атак среди мирного населения есть погибшие и раненые, разрушены жилые дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Жертвы и повреждения в населенных пунктах Донецкой области

По данным главы ОГА Вадима Филашкина, в Покровском районе в Доброполье разрушен многоэтажный дом. В Краматорском районе в Райгородке Николаевской громады уничтожены три частных дома.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что российские войска девять раз атаковали общину. Большинство ударов нанесли беспилотники "Молния-2", еще дважды город подвергся авиаударам.

В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших — двое юношей в возрасте 17 и 19 лет. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

В Высокоивановке один человек погиб и один был ранен. В Краматорске и Беленьком ранены по одному человеку. В Новодонецком повреждено административное здание, в Сергеевке Андреевской громады — объекты инфраструктуры. В Дружковке погиб один человек, еще трое получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа в тылу: как десантники 7-го корпуса ДШВ готовят "Чаклунов" к ударам по врагу. ФОТОрепортаж

Харьковская область: один погибший и семь пострадавших

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 18 населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек, еще семеро пострадали, среди них — восьмилетний мальчик.

В селе Задонецкое Змиевской громады ранения получили мужчины 63 и 67 лет, 86-летняя женщина и две 49-летние женщины. В поселке Старый Мерчик Валковской громады ранен восьмилетний мальчик, еще 44-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию. В селе Березовка Шевченковской громады погиб 72-летний мужчина, ранена 86-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 70-летней женщине, получившей ранение во время российского обстрела села Широкое Старосалтовской громады 7 июля.

Российские войска атаковали Новобаварский район Харькова беспилотниками. Всего по Харьковской области оккупанты применили одну ракету, одну управляемую авиабомбу, беспилотник типа "Ланцет", шесть БПЛА "Молния", восемь FPV-дронов и 46 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате российских атак повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в Богодуховском районе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и комбайн. В Купянском районе повреждения получили магазин, автомобили, частные дома и хозяйственные постройки.

В Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие и жилые дома. В Харьковском районе поврежден частный дом и грузовой автомобиль, а в Чугуевском районе — 11 частных домов и три автомобиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под Харьковом строят первый рубеж защиты от дронов, - ОВА

Автор: 

Краматорськ (2602) Харьков (8222) Донецкая область (12962) Харьковская область (3035) Краматорский район (1388) Покровский район (1823) Богодуховский район (201) Харьковский район (1045) Чугуевский район (423) Дружковка (196) Райгородок (32) Новодонецкое (15) Славянск (2847) Доброполье (163) Старый Мерчик (2) Задонецкое (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 