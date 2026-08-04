Массированные удары РФ по Донецкой и Харьковской областям: четверо погибших, 17 раненых

За прошедшие сутки российские войска продолжили массированные обстрелы Донецкой и Харьковской областей. В результате атак среди мирного населения есть погибшие и раненые, разрушены жилые дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Жертвы и повреждения в населенных пунктах Донецкой области

По данным главы ОГА Вадима Филашкина, в Покровском районе в Доброполье разрушен многоэтажный дом. В Краматорском районе в Райгородке Николаевской громады уничтожены три частных дома.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что российские войска девять раз атаковали общину. Большинство ударов нанесли беспилотники "Молния-2", еще дважды город подвергся авиаударам.

В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших — двое юношей в возрасте 17 и 19 лет. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

В Высокоивановке один человек погиб и один был ранен. В Краматорске и Беленьком ранены по одному человеку. В Новодонецком повреждено административное здание, в Сергеевке Андреевской громады — объекты инфраструктуры. В Дружковке погиб один человек, еще трое получили ранения.

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Харьковская область: один погибший и семь пострадавших

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 18 населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек, еще семеро пострадали, среди них — восьмилетний мальчик.

В селе Задонецкое Змиевской громады ранения получили мужчины 63 и 67 лет, 86-летняя женщина и две 49-летние женщины. В поселке Старый Мерчик Валковской громады ранен восьмилетний мальчик, еще 44-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию. В селе Березовка Шевченковской громады погиб 72-летний мужчина, ранена 86-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 70-летней женщине, получившей ранение во время российского обстрела села Широкое Старосалтовской громады 7 июля.

Российские войска атаковали Новобаварский район Харькова беспилотниками. Всего по Харьковской области оккупанты применили одну ракету, одну управляемую авиабомбу, беспилотник типа "Ланцет", шесть БПЛА "Молния", восемь FPV-дронов и 46 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате российских атак повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в Богодуховском районе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и комбайн. В Купянском районе повреждения получили магазин, автомобили, частные дома и хозяйственные постройки.

В Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие и жилые дома. В Харьковском районе поврежден частный дом и грузовой автомобиль, а в Чугуевском районе — 11 частных домов и три автомобиля.

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