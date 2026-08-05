Силы обороны продолжат уничтожать российские пусковые установки, — Зеленский
Украинские военные будут продолжать уничтожать пусковые установки баллистических ракет на территории России, чтобы уменьшить количество ударов по Украине.
Об этом во время заседания СНБО в среду, 5 августа, сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Удары по пусковым установкам в РФ
"Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки противника, чтобы таким образом уменьшить удары по украинской стратегической инфраструктуре... Они этим занимаются и будут это делать", — сказал глава государства.
Разработка собственной антибаллистической ПВО
Также президент рассказал, что параллельно продолжается работа над созданием отечественной антибаллистической системы противовоздушной обороны.
"Наш "Укроборонпром" и частный сектор, наш оборонно-промышленный комплекс Украины должны заниматься и сосредоточиться вместе с партнерами на том, чтобы построить отечественную систему ПВО", — заявил Зеленский.
Кроме того, глава государства призвал МИД и Минобороны активизировать работу с партнерами для увеличения поставок в Украину антибаллистических ракет.
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