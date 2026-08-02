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Зеленский подтвердил удары по вражеским объектам на территории РФ, которые финансируют войну против Украины. ВИДЕО
Украина продолжает применять дальнобойные санкции против российских объектов, которые работают на войну и финансируют агрессию.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Пораженные объекты
- Так, этой ночью в российском Саратове, на расстоянии более 600 километров от линии фронта, были поражены сразу два стратегических объекта: Саратовский НПЗ и военный аэродром "Энгельс".
- В Калужской области был поражен резервуарный парк нефтебазы "Людиновская".
- Также в Брянской области украинские военные точно нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных дронов.
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Возвращаем войну в РФ
"Спасибо всем воинам Сил обороны Украины, которые расширяют наши возможности на большие расстояния и обеспечивают точные результаты. Возвращаем войну туда, откуда она пришла", — подчеркнул Зеленский.
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+4 Виталий Базик
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