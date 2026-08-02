Зеленский подтвердил удары по вражеским объектам на территории РФ, которые финансируют войну против Украины. ВИДЕО

Украина продолжает применять дальнобойные санкции против российских объектов, которые работают на войну и финансируют агрессию.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Пораженные объекты

Возвращаем войну в РФ

"Спасибо всем воинам Сил обороны Украины, которые расширяют наши возможности на большие расстояния и обеспечивают точные результаты. Возвращаем войну туда, откуда она пришла", — подчеркнул Зеленский.

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