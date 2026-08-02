Зеленський підтвердив удари по ворожих об’єктах на території РФ, які фінансують війну проти України. ВIДЕО

Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Уражені об’єкти

Повертаємо війну в РФ

"Дякую всім воїнам Сил оборони України, які розширюють наші далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла", - наголосив Зеленський.

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