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Новини Відео Удари по РФ
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Зеленський підтвердив удари по ворожих об’єктах на території РФ, які фінансують війну проти України. ВIДЕО

Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Уражені об’єкти

Повертаємо війну в РФ

"Дякую всім воїнам Сил оборони України, які розширюють наші далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Брянськ (168) Зеленський Володимир (26558) Саратов (47) Калузька область РФ (6)
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Топ коментарі
+6
При яких буях той дзеленський до тих ударів?
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02.08.2026 13:01 Відповісти
+5
Ми повіримо ГШ ,а от підтвердженя від зє - ставить звіт під сумнів,бо воно завжди бреше!
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02.08.2026 13:05 Відповісти
+3
Спасибо что подтвердил. А мы то думали что это метеорологическое явление.
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02.08.2026 13:00 Відповісти

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