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Зеленський підтвердив удари по ворожих об’єктах на території РФ, які фінансують війну проти України. ВIДЕО
Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Уражені об’єкти
- Так, цієї ночі в російському Саратові, на відстані понад 600 кілометрів від лінії фронту, уражено одразу два стратегічні об’єкти: Саратовський НПЗ та військовий аеродром "Енгельс".
- У Калузькому регіоні уражено резервуарний парк нафтобази "Людіновська".
- Також у Брянському регіоні українські воїни влучно відпрацювали по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.
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Повертаємо війну в РФ
"Дякую всім воїнам Сил оборони України, які розширюють наші далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+6 Виталий Базик
показати весь коментар02.08.2026 13:01 Відповісти Посилання
+5 Aleks Wav
показати весь коментар02.08.2026 13:05 Відповісти Посилання
+3 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар02.08.2026 13:00 Відповісти Посилання
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