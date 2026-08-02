Уражено Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс", нафтобазу в Калузькій області та інші об’єкти противника, - Генштаб
У ніч на 2 серпня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уражено низку об'єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованих територіях..
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удар по НПЗ
Так, завдано ураження нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратові (Саратовська область, РФ).
Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.
У Генштабі зазначають, що Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.
Масштаби збитків встановлюються.
Аеродром "Енгельс"
Також завдано ураження аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ.
Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території аеродрому.
Аеродром "Енгельс" є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно задіюються для завдання ракетних ударів по території України.
Ураження нафтобази та інших об'єктів
- Окрім того, уражено нафтобазу "Людиновська" у Людинові (Калузька область, РФ).
Нафтобаза використовується для зберігання та постачання пально-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил РФ.
- Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область, РФ).
- Крім того, вчора, 1 серпня, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова (Курська область, РФ), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровської області) та Яблукового (Запорізька область).
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