Уражено Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс", нафтобазу в Калузькій області та інші об’єкти противника, - Генштаб

У ніч на 2 серпня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уражено низку об'єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованих територіях..

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по НПЗ

Так, завдано ураження нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратові (Саратовська область, РФ).

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

У Генштабі зазначають, що Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Масштаби збитків встановлюються.

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Аеродром "Енгельс"

Також завдано ураження аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ.

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території аеродрому.

Аеродром "Енгельс" є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно задіюються для завдання ракетних ударів по території України.

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Ураження нафтобази та інших об'єктів

Окрім того, уражено нафтобазу "Людиновська" у Людинові (Калузька область, РФ).

Нафтобаза використовується для зберігання та постачання пально-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область, РФ).

Крім того, вчора, 1 серпня, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова (Курська область, РФ), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровської області) та Яблукового (Запорізька область).

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