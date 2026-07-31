Сьогодні Сили оборони уразили логістичні центри, морський термінал та НПЗ у різних регіонах РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Україна продовжує застосовувати дипстрайки та мідстрайки по обʼєктах російської інфраструктури, яка працює на російську агресію.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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"Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси", - наголосив він.

Що було уражено

Зокрема, сьогодні була відповідна робота по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстанях від близько 500 до майже 1300 кілометрів.

У Краснодарському регіоні уражено морський термінал. Відстань до об’єкта від лінії фронту – близько 270 кілометрів.

Також на відстані майже 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення уражено НПЗ у Волгоградському регіоні.

Були влучання в акваторії Азовського моря.

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Україна продовжить діяти

"Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру. Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують саме такі точні й важливі результати для України", - додав Зеленський.

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