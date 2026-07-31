Сили оборони та СБУ уразили авіазавод в окупованому Криму, порт Тамань і Волгоградський НПЗ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала чергових успішних ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Ця спецоперація проведена на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань зі зниження військового потенціалу держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Удари по окупованій Євпаторії та порту Тамань

У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.

Після окупації Криму, росіяни використовують завод для ремонту та технічного обслуговування літаків Повітряно-космічних сил РФ і морської авіації Чорноморського флоту, зокрема Су-25 та Бе-12.

Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.

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Ураження НПЗ

Окрім того, успішно уражено НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.

"Лукойл-Волгограднафтопереробка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та ключовий актив компанії "Лукойл". Підприємство розташоване у Красноармійському районі Волгограда й відіграє важливу роль у забезпеченні паливом південних регіонів РФ.

"Кожне уражене підприємство ВПК рф, кожен палаючий НПЗ чи порт - це ще один крок до виснаження воєнної машини РФ. Ці системні операції СБУ з урізання воєнного потенціалу ворога триватимуть і надалі", - зазначили в СБУ

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