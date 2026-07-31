Сили оборони та СБУ уразили авіазавод в окупованому Криму, порт Тамань і Волгоградський НПЗ
Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала чергових успішних ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Ця спецоперація проведена на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань зі зниження військового потенціалу держави-агресора", - йдеться в повідомленні.
Удари по окупованій Євпаторії та порту Тамань
У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.
Після окупації Криму, росіяни використовують завод для ремонту та технічного обслуговування літаків Повітряно-космічних сил РФ і морської авіації Чорноморського флоту, зокрема Су-25 та Бе-12.
Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.
Ураження НПЗ
Окрім того, успішно уражено НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.
"Лукойл-Волгограднафтопереробка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та ключовий актив компанії "Лукойл". Підприємство розташоване у Красноармійському районі Волгограда й відіграє важливу роль у забезпеченні паливом південних регіонів РФ.
"Кожне уражене підприємство ВПК рф, кожен палаючий НПЗ чи порт - це ще один крок до виснаження воєнної машини РФ. Ці системні операції СБУ з урізання воєнного потенціалу ворога триватимуть і надалі", - зазначили в СБУ
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