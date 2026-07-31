Силы обороны и СБУ нанесли удары по авиазаводу в оккупированном Крыму, порту Тамань и Волгоградскому НПЗ

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины нанесла очередные успешные удары по военной, логистической и нефтеперерабатывающей инфраструктуре России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Эта спецоперация проведена во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военного потенциала государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Удары по оккупированной Евпатории и порту Тамань

Во временно оккупированной Евпатории были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех Евпаторийского авиационного завода.

После оккупации Крыма россияне используют завод для ремонта и технического обслуживания самолетов Воздушно-космических сил РФ и морской авиации Черноморского флота, в частности Су-25 и Бе-12.

Также под удар попала инфраструктура порта Тамань, где зафиксирован масштабный пожар.

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Поражение НПЗ

Кроме того, успешно поражен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и ключевой актив компании "Лукойл". Предприятие расположено в Красноармейском районе Волгограда и играет важную роль в обеспечении топливом южных регионов РФ.

"Каждое пораженное предприятие ВПК РФ, каждый горящий НПЗ или порт - это еще один шаг к истощению военной машины РФ. Эти системные операции СБУ по урезанию военного потенциала врага будут продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ

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