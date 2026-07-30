Поражены НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и вражеский полигон в Запорожской области, - Генштаб

29 июля и в ночь на 30 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по НПЗ в Перми

Так, 29 июля был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми Пермского края РФ.

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации. Мощность предприятия составляет около 13 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, смазочные материалы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Удар по вражескому полигону

Кроме того, украинские военные нанесли удар по полигону "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области.

Масштабы ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в Генштабе.