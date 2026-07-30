Удары Украины по НПЗ РФ имеют долгосрочный эффект: некоторые заводы не восстановились даже через год, - FT
Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к длительному снижению их активности. Некоторые предприятия, подвергшиеся атакам в 2025 году, не вернулись к прежнему уровню работы даже спустя более года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом свидетельствуют результаты исследования, авторы которого проанализировали изменения активности российских НПЗ с помощью спутниковых данных.
Исследователи изучили ночное световое излучение вокруг 29 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России за период с июня 2022 года по май 2026 года. Уровень освещенности использовали в качестве индикатора производственной активности предприятий.
После первого удара по НПЗ интенсивность ночного освещения в среднем снижалась на 30% в радиусе одного километра от предприятия и на 18% в радиусе пяти километров.
Даже после частичного возобновления работы заводов возвращение к прежнему уровню активности происходило медленно. На предприятиях, подвергшихся атакам в 2025 году, пониженные показатели сохранялись более 13 месяцев.
Авторы исследования также отмечают, что удары по другим типам объектов, в частности по военным базам, транспортным узлам или топливным хранилищам, не вызывали столь длительного снижения ночного светового излучения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нє нада !!!
Конкретний відсоток зниження виробництва, доходів, впливу на фронт який?