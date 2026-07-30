Удары Украины по НПЗ РФ имеют долгосрочный эффект: некоторые заводы не восстановились даже через год, - FT

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к длительному снижению их активности. Некоторые предприятия, подвергшиеся атакам в 2025 году, не вернулись к прежнему уровню работы даже спустя более года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом свидетельствуют результаты исследования, авторы которого проанализировали изменения активности российских НПЗ с помощью спутниковых данных.

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Исследователи изучили ночное световое излучение вокруг 29 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России за период с июня 2022 года по май 2026 года. Уровень освещенности использовали в качестве индикатора производственной активности предприятий.

После первого удара по НПЗ интенсивность ночного освещения в среднем снижалась на 30% в радиусе одного километра от предприятия и на 18% в радиусе пяти километров.

Даже после частичного возобновления работы заводов возвращение к прежнему уровню активности происходило медленно. На предприятиях, подвергшихся атакам в 2025 году, пониженные показатели сохранялись более 13 месяцев.

Авторы исследования также отмечают, что удары по другим типам объектов, в частности по военным базам, транспортным узлам или топливным хранилищам, не вызывали столь длительного снижения ночного светового излучения.

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