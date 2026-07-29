Украина изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре РФ, — FT

Украина изменила тактику дальних ударов по российской энергетической инфраструктуре. Вместо массированных ударов Украина перешла к точечным ударам по российским НПЗ. Такой подход выводит предприятия из строя надолго и значительно удорожает последствия для РФ.

Об этом пишетFinancial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Инженерный расчет

По словам операторов беспилотников, цели выбираются на основе технического анализа с учетом логистики. Для этого подразделения БПЛА консультируются с инженерами-энергетиками и отраслевыми экспертами, которые объясняют, какие именно элементы являются незаменимыми для работы заводов и требуют самого длительного ремонта.

"Миссии планируются с учетом нескольких целей и вариантов действий в чрезвычайных ситуациях. Если операторы не могут достичь основной цели из-за средств ПВО или проблем с навигацией, им дается указание перенаправить удар на заранее выбранные вторичные или третичные цели, а не отказываться от удара", — пишет издание.

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Помощь от США и Франции

Кроме того, украинские чиновники рассказали, что более точному выбору целей способствовали разведданные из США и Франции. Они помогли определить дислокацию российских систем ПВО и проложить безопасные маршруты для проникновения дронов вглубь России.

Среди целей украинских атак остаются и крупные российские нефтехранилища. Отмечается, что поскольку обе страны имеют схожую энергетическую инфраструктуру советского образца, то как украинские, так и российские специалисты четко понимают уязвимости этих технологических процессов. И поэтому во время российских ударов по украинской инфраструктуре "они действуют точно так же".

В то же время Украина рассматривает российский энергокомплекс как целостную сеть, а не совокупность отдельных целей. Поэтому выявление и точечное поражение ключевых узлов значительно повышает эффективность таких операций.

"Составляя карту взаимозависимостей между нефтеперерабатывающими заводами, подстанциями и линиями электропередачи, украинские планировщики выявляют узловые точки, где относительно небольшая боеголовка может вызвать сбои, выходящие далеко за пределы зоны первоначального взрыва", — говорится в статье.

Подробная карта энергосистемы РФ

Отмечается, что украинские специалисты составили подробную карту российской энергосистемы. Они выявляют ключевые узлы, уничтожение которых способно вывести из строя целые региональные сети, и наносят удары по наиболее дефицитному оборудованию, которое трудно или невозможно быстро заменить.

Кроме того, украинские подразделения начали систематически наносить повторные удары по тем же объектам РФ еще до завершения ремонта, не оставляя врагу шансов восстановить их работу.

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