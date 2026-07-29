Україна змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, - FT

Україна змінила тактику далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Замість масових ударів Україна перейшла до точкових ударів по російських НПЗ. Такий підхід виводить підприємства з ладу надовго та робить наслідки для РФ значно дорожчими.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Інженерний розрахунок

За словами операторів безпілотників, цілі обирають на основі технічного аналізу з урахуванням логістики. Для цього підрозділи БПЛА консультуються з інженерами-енергетиками та галузевими експертами, які пояснюють, які саме елементи є незамінними для роботи заводів та потребують найдовшого ремонту.

"Місії плануються з урахуванням кількох цілей і варіантів дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо оператори не можуть досягти основної мети через засоби ППО або проблеми з навігацією, їм дається вказівка перенаправити удар на заздалегідь обрані вторинні або третинні цілі, а не відмовлятися від удару",- пише видання.

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Допомога від США та Франції

Крім того, українські посадовці розповіли, що більш точному вибору цілей сприяли розвіддані від США та Франції. Вони допомогли визначити дислокацію російських систем ППО та прокласти безпечні маршрути для проникнення дронів углиб Росії.

Серед цілей українських атак залишаються й великі російські нафтосховища. Зазначається, що скільки обидві країни мають схожу енергетичну інфраструктуру радянського зразка, тому як українські, так і російські фахівці чітко розуміють вразливості цих технологічних процесів. І тому під час російських ударів по українській інфраструктурі "вони діють точно так само".

Водночас Україна розглядає російський енергокомплекс як цілісну мережу, а не сукупність окремих цілей. Тож виявлення та точкове ураження ключових вузлів значно підвищує ефективність таких операцій.

"Складаючи карту взаємозалежностей між нафтопереробними заводами, підстанціями та лініями електропередачі, українські планувальники виявляють вузлові точки, де відносно невелика боєголовка може спричинити збої, що виходять далеко за межі зони початкового вибуху",- йдеться у статті.

Детальна карта енергосистеми РФ

Зазначається, що українські фахівці склали детальну карту російської енергосистеми. Вони вишукують ключові вузли, знищення яких здатне вивести з ладу цілі регіональні мережі, та завдають ударів по найдефіцитнішому обладнанню, яке важко або неможливо швидко замінити.

Крім того, українські підрозділи почали систематично завдавати повторних ударів по тих самих об'єктах РФ ще до завершення ремонту, не залишаючи ворогу шансів відновити їхню роботу.

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